توسك يتفقد "درع الشرق" على حدود روسيا وبيلاروسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - توجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم السبت، إلى حدود بلاده مع منطقة كالينينجراد الروسية لتفقد التقدم في بناء التحصينات العسكرية على طول الحدود الشرقية، ووصف هذه التحصينات بأنها "استثمار في السلام".

تأتي جولة توسك قبل شهر من تولي بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا.

ويقول المسؤولون البولنديون إن أولويتهم هى مناشدة الأوروبيين تعزيز دفاعاتهم.

ويخشى بعض الزعماء الأوروبيين من أن تكون إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القادمة أقل التزاما بالدفاع عن أوروبا.

وبدأت الحكومة البولندية والجيش هذا العام في بناء نظام التحصينات الذي أطلق عليه "درع الشرق". وسيشمل هذا الدرع في النهاية ما يقرب من 800 كيلومتر (500 ميل) على طول الحدود البولندية مع روسيا وبيلاروسيا. تمثل حدود بولندا مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك أوكرانيا، الحدود الخارجية الشرقية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف توسك، في مؤتمر صحفي قرب قرية "دابروفكا" وهو يقف أمام حواجز خرسانية مضادة للدبابات، أنه يتوقع توسيع "درع الشرق" في نهاية المطاف لحماية دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.