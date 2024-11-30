شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: سنوافق على وقف إطلاق النار مع روسيا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الأراضي المحتلة

هجوم من 10 طائرات روسية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار مع روسيا.وبين أن هذا يمكن أن يحدث، إذا وسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) حمايته لأجزاء من البلاد تسيطر عليها أوكرانيا.وأضاف: "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فنحن بحاجة إلى وضع أراضي أوكرانيا التي تقع تحت سيطرتنا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي".وتابع "نحتاج إلى القيام بذلك بسرعة. ثم يمكن بعد ذلك أن تسترجع أوكرانيا المناطق "المحتلة" من أراضيها بطريقة دبلوماسية". وقال إنه لم يتم التفكير في هذه الخطة من قبل لأنها لم تطرح على أوكرانيا بشكل رسمي.وأوضح أنه يجب أن تتسع الدعوة من حلف الناتو إلى كل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا. ولا يسمح الدستور الأوكراني بالاعتراف بأراض تحت الاحتلال الروسي.وقد ألمح الرئيس زيلينسكي مؤخرًا في خطاب ألقاه في البرلمان في كييف إلى أن أوكرانيا قد لا تحتاج إلى استعادة جميع الأراضي المحتلة بطرق عسكرية، وأنه يمكن أن تترك هذا الأمر لحل دبلوماسي في المستقبل.وتأتي تصريحات زيلينسكي، فيما تواجه أوكرانيا ضغطًا متزايدًا على طول الخطوط الأمامية التي تبلغ ألف كيلومتر(620 ميلا).وذكر معهد دراسات أبحاث الحرب ومقره واشنطن اليوم السبت، أن القوات الروسية تقدمت مؤخرًا بالقرب من كوبيانسك، في توريتسك وبالقرب من بوكروفسك وفيليكا نوفوسيلكا، وهو طريق لوجستي رئيسي للجيش الأوكراني.وكان سلاح الجو الأوكراني، أعلن أن البلاد تعرضت لهجوم من عشر طائرات روسية دون طيار، أسقطت ثماني منها فوق مناطق كييف وتشيركاسي وكيروفوهارد ودنيبروبيتروفسك وخيرسون.وعادت إحدى الطائرات دون طيار إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا، بينما اختفت الطائرة دون طيار الأخيرة من الرادار، وهو ما يشير غالبا إلى استخدام الدفاعات الإلكترونية.