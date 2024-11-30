شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: إطلاق برنامج Gen-z خطوة مهمة لدعم وتشجيع ودعم الأفكار الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ببرتوكول التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، في برنامج "Gen-Z"، وهو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، ويذاع البرنامج عبر قناة dmc.

وقال سعدة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن إطلاق برنامج "Gen-Z" خطوة هامة لدعم وتشجيع ودعم الأفكار الشبابية وتمكين طلاب الجامعات من تحويل إبداعاتهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.



وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن هذا البرنامج يعد واحد من أكبر المسابقات العلمية بين طلاب الجامعات المصرية، لافتا إلى أن بروتوكول التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالى يأتي لإخراج كل الطاقات والإبداعات والابتكارات لدى الباحثين وشباب جمهورية مصر العربية من خلال صندوق رعاية المبتكرين.



وتابع: "هذا التعاون مشروع صائب لأنه لا يوجد دولة تنشد وتطلب التقدم والرقى والازدهار إلا من خلال الاعتماد على البحث العلمى والموهوبين، طريق سليم وصائب ويفرز لنا العديد من النوابغ العلمية والبحثية داخل جمهورية مصر العربية".