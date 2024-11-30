"القسام" نشرت تسجيلًا لأسير أميركي- إسرائيلي تتضمن رسائل لنتانياهو وترامب: الوقت ينفد

نشرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجيلًا مصوّرًا بعنوان "الوقت ينفد"، لأحد الإسرائيليّين الّذين أسرتهم حركة "حماس"، في الهجوم الّذي شنّته على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل 2023.

ووجّه الأسير الإسرائيلي الّذي يحمل الجنسيّة الأميركيّة عيدان إلكسندر، رسالةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها: "سمعتك تتحدّث للإسرائيليّين وفي الأخبار وأنا محبط، سمعت أنّك ستعطي خمسة ملايين دولار لمن يعيد الأسرى أحياء"، مشدّدًا على أنّ "من المفترض أن يحمي رئيس الوزراء مواطنيه وجنوده، وأنت أهملتنا".

وأشار إلى أنّ حرّاسه أخبروه بالتّعليمات الجديدة، في حال وصول القوّات الإسرائيليّة إليهم، والخوف في ذروته "ونحن نموت ألف مرّة في كلّ يوم يمرّ علينا، ولا أحد يشعر بنا. لا تهملونا، نحن نريد أن نعود بعقل كامل إلى البيت، والخوف والعزلة يقتلانا، من فضلكم لا تنسونا"، مؤكّدًا أنّ "من غير المعقول أن ندفع ثمن خطأ اقترفته الحكومة، من فضلكم أيّها الإسرائيليّون اخرجوا للتّظاهر كلّ يوم، واضغطوا على الحكومة لأنّه حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس".

كما توجّه الأسير إلى الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، قائلًا: "أنا مواطن أميركي إسرائيلي محتجَز حاليًّا في قطاع غزة، وبصفتي أمّركيًّا،كنتُ أؤمن دائمًا بقوّة الولايات المتّحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم. يُرجى استخدام نفوذكم كرئيس، وبكلّ الطّرق للتّفاوض من أجل حرّيّة الأسرى".

وأردف: "يُرجى عدم ارتكاب الخطأ الّذي ارتكبه الرّئيس الأميركي الحالي جو بايدن، فالأسلحة الّتي أرسلها تقتلنا نحن الآن، والحصار غير القانوني الّذي فرضه علينا يقتلنا نحن الآن، ولا أريد أن أنتهي ميتًا مثل المواطن الأميركي هيرش".

كما توجّه برسالة إلى عائلته، بالقول: "كلّ يوم يمر يزداد الوجع داخلي، أصلّي لأراكم قريبًا".