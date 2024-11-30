"سرايا القدس": استهدفنا نقاطا عسكرية في معبر الطيبة وحاجز تسانعوز وبوابة شويكة شمال طولكرم

ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة طولكرم، أنّ "بعد عودة الاتصال بتشكيلاتنا القتاليّة، أكّد مقاتلونا تمكّنهم في السّاعات الأولى من فجر أمس الجمعة، استهداف عدد من النّقاط العسكريّة في معبر الطيبة وحاجز تسانعوز غرب طولكرم وبوابة شويكة شمال طولكرم، كما تمكّنوا من استهداف قوّات العدو المقتحمة لبلدة كفر اللبد شرق طولكرم بزخّات كثيفة من الرّصاص، وتفجير عبوة ناسفة بآليّة عسكريّة في تمام السّاعة 7:35؛ محقّقين إصابات مؤكّدة".

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