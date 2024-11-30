شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تطوير مستشفى بولاق الدكرور تمثل نقلة نوعية لتحسين مستوى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد مهران بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمستشفى أم المصريين وبولاق الدكرور بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن تطوير المستشفيات العامة يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، وخاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج إلى دعم أكبر في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مستشفيي أم المصريين وبولاق الدكرور، بعد تطويرهما، أصبحتا مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية، ما يعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة.

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع تحسين المنظومة الصحية على رأس أولوياتها.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستسهم بشكل كبير في تقليل قوائم الانتظار وزيادة فعالية التعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية استمرار أعمال التطوير في المستشفيات والمراكز الطبية بجميع المحافظات>