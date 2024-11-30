شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: التحالف الوطنى نموذج مشرف للعمل الأهلى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الربان وليد جودة مساعد أمين حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، عن الدور الرائد الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، مؤكدا تقديره للجهود المبذولة من كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية المنضوية تحت لواء التحالف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وشدد جودة، أن التحالف الوطني يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الأهلي في مصر، حيث نجح في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتوفير الدعم اللازم لتحسين معيشتهم.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر إلى أن برامج التحالف أسهمت بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، والإسكان اللائق، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

وأوضح جودة، أن التحالف الوطني تمكن من الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين، حيث نجح في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعزز من العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر، على أهمية استمرار هذه الجهود، مع ضرورة العمل على زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الإنجازات وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وتابع جودة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، داعيا كافة الأطراف إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لضمان تحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.