استشهاد ٢٢ فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ٢٢ فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد ١٢ فلسطينيًّا في قصف مدفعي مكثف للاحتلال على بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في المحاور الرئيسية في جباليا وبيت لاهيا، وفصل تلك الخليج 365 عن مدينة غزة.

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