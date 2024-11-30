"كتائب القسام": استهدفنا دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتين في حي الجنينة شرق مدينة رفح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا استهدفوا دبّابتَي "ميركافا" صهيونيّتَين بقذيفتَي "الياسين 105"، بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

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