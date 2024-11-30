الخارجية الإيرانية: جرائم الحرب لا يسري عليها التقادم

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في تصريح، أنّ "في اليوم العالمي لاحياء ذكرى الهجمات الكيمياوية، نتقدم بالتحية من العسكريين والمدنيين الايرانيين الذين استشهدوا او اصيبوا اثر استخدام الاسلحة الكيمياوية خلال الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران 1980-1988م)".

وأشار إلى أن "جرائم الحرب لا تسري عليها قاعدة التقادم، وفي ضوء ذلك فإن ايران لا تزال مصممة على دعواها للكشف عن "الحقيقة والعدالة" فيما يخص الشركات الالمانية وغيرها الذي اسهمت بنحو فاعل في تطوير برناجم السلاح الكيمياوي العراقي".