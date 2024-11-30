الدفاع العراقية: اجتماع موسع لبحث الاستعدادات الخاصة بتأمين الحدود مع سوريا لمنع تسلل المسلحين

أعلنت ​وزارة الدفاع العراقية​ أنّ "وزير الدّفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليّات وقائد القوّات البرّيّة، وصلوا إلى قاطع عمليّات غرب نينوى في سنجار، وكان في استقبالهم قائد العمليّات وقادة الألوية".

وأوضحت في بيان، أنّ "فور وصول الوزير، عقد اجتماعًا موسّعًا مع قائد العمليّات وآمري الألوية، جرت خلاله مناقشة آخر التّطوّرات الجارية على السّاحة السّوريّة وتداعياتها على العراق، والاستعدادات الأمنيّة الخاصّة بتأمين الحدود، لمنع تسلّل الإرهابيّين والجماعات المسلّحة إلى داخل الأراضي العراقيّة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "العباسي أجرى جولة استطلاع جوّيّة إلى الشّريط الحدودي بين العراق وسوريا، اطّلع فيها على الإجراءات المتّخذة من قبل القوّات العراقيّة لتأمين الحدود".