بيل كلينتون: لم أنم لمدة عامين بعد خسارة زوجتي أمام ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أنه "لم يستطع النوم لمدة عامين"، وكان عرضة لـ"نوبات الغضب" بعد خسارة زوجته هيلاري كلينتون أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عام 2016، معترفًا في مذكرات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بأنه كان دائما في مزاج سيئ.

وكتب كلينتون في كتاب "مواطن: حياتي بعد البيت الأبيض" "من الصعب بالنسبة لي أن أكتب كل هذا. لم أستطع النوم لمدة عامين بعد الانتخابات.

كنت غاضبًا للغاية". وتابع "أعتذر لكل أولئك الذين تحملوا نوبات غضبي التي استمرت لسنوات وأزعجت الناس الذين اعتقدوا أنه من غير المجدي إعادة صياغة أشياء لا يمكن تغييرها".

ووصف كلينتون في كتابه الانتخابات عام 2016، التي خسرت فيها هيلاري أمام ترامب على الرغم من أن استطلاعات الرأي توقعت فوزها، بأنها "أظلم انتخابات ممكنة في الولايات المتحدة" - ولا يزال يلوم المعلومات المضللة الروسية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي الذي حقق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها و"الصحافة السياسية" المعادية للتأثير على نتيجة الانتخابات.

وأضاف "بعد عامين تقريبًا من الانتخابات، قالت كاثلين هول جاميسون، وهي عالمة اجتماعية تحظى بتقدير كبير، إن الهجمات الإلكترونية الروسية التي تراكمت فوق تدخلات كومي كانت فعالة بما يكفي لإقناع الناخبين في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بالتصويت لأحزاب ثالثة أو البقاء في المنزل".

وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فإن من مكن بوتين هم كومي والصحافة السياسية".

كما تطرق كلينتون إلى علاقته المثيرة للجدل مع شريكه السابق جيفري إبستين، معترفًا بأنه سافر معه على متن قطار، لكنه لم يزر قط منزل المتحرش بالأطفال سيئ السمعة في جزر فيرجن، حيث اتُهم بالاتجار بالقاصرات واستضافة "حفلة جنسية للقاصرين".

وأضاف: "لطالما اعتقدت أن إبستين غريب الأطوار، لكن لم يكن لدي أدنى فكرة عن الجرائم التي ارتكبها"، قبل أن ينفي أنه وطأت قدمه جزيرة ليتل سانت جيمس.

وأوضح "لقد أذى الكثير من الناس، لكنني لم أكن أعرف شيئًا عن ذلك، وبحلول الوقت الذي تم فيه القبض عليه لأول مرة في عام 2005، كنت قد توقفت عن الاتصال به ولم أزر جزيرته أبدًا".

كما أعرب كلينتون - الذي عزله مجلس النواب بسبب كذبه بشأن علاقته الجنسية مع متدربة البيت الأبيض مونيكا لوينسكي - عن أسفه بشأن الطريقة التي تناول بها الفضيحة لاحقًا في مقابلة مع برنامج "توداي شو" على قناة إن بي سي نيوز في عام 2018.

وسأله المضيفون في ذلك الوقت عما إذا كان قد اعتذر للمتدربة لوينسكي في السنوات التي أعقبت الفضيحة.

وقال إنني اعتذرت لها ولكل شخص آخر أخطأت في حقه. وتابع "لقد فوجئت بما حدث بعد ذلك" مشيرًا إلى أن المضيفين قالوا بعد ذلك، "لكنك لم تعتذر لها، على الأقل وفقًا للأشخاص الذين تحدثنا إليهم".