شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة تشجع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترعى المواهب ولها إسهامات عديد فى المجتمع، ولعل آخرها التعاون بين الشركة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك من خلال مسابقة تعد هى الأكبر فى المنطقة لاكتشاف المبتكرين ببرنامج GEN Z فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، انطلاق المسابقات بأقاليم الجمهورية، وتمويل للشركات الفائزة بميزانية تصل لـ100 مليون جنيه.



وأوضح القطامى، أن الشركة المتحدة تواصل العمل فى ملفات مهمة وحيوية، بداية من صناعة الوعى، ودورها الكبير فى هذا الملف على وجه التحديد، إضافة لدورها فى دعم الشباب وريادة الأعمال، وذلك من خلال حزمة من المبادرات التي أطلقتها الشركة، وآخرها هذا التعاون المنشود والذى سيكون له دور كبير فى دعم ريادة الأعمال وهو توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة حريصة خلال السنوات الأخيرة على خلق حالة من التواصل مع الشباب بشكل غير مسبوق، إضافة لتمكين الشباب بصورة جادة على أرض الواقع، وفى نفس الوقت دعم الأفكار الشبابية والمقترحات والاستفادة من طاقة الشباب فى مختلف القطاعات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال الفترة الأخيرة هناك العديد من المبادرات التي تستهدف تحقيق ذلك، ولعل هذه المسابقة التى أعلنت الشركة المتحدة عنها تعد واحدة من ضمن المبادرات التى تستخدمها الدولة لدعم التوجه نحو ريادة الأعمال، وفى نفس الوقت تشجيع الشباب على الابتكار والتفكير خارج الصندوق.