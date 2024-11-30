شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام محذرا من الأختام المزورة: تضيع الحقوق ويجب التصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، مما وصفه بـ"انتشار الاختام المزورة" داعيا لضرورة استثمار التقدم التكنولوجى، وجعل الأختام بكود وسريال لمواجهة الاختام المزورة.

وكشف إمام، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن كيفية انتشار الاختام المزورة، قائلا: "من وقت لآخر يتم الإعلان عن فقدان الأختام، ويكون هذا الإعلان صادر من أصغر وحدة محلية حتى أكبر الجامعات، وينتهى الحال بإجراء تحقيق داخل الهيئة أو الوحدة بلفت النظر للموظف المسئول عن هذا الأمر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأختام المفقودة ومن ثم استخدامها في التزوير".

وأكد رئيس حزب العدل، أن استخدام الأختام ينعكس علي كل شيء، سواء شخصيات تحصل علي شهادات دكتوراه مزورة أو أراضي أو تصريح بناء، مما يعزز تستيف الورق للنصاب وإضاعة الحقوق على أصحابها" مضيفا:" نحن كنواب في الدوائر نجد أشخاصا يمتلكون أراضى وبيوتا وعليها نزاع قضائي ويستمر النزاع لسنوات وعندما يتم إثبات الحق لأصحاب يكون مر سنوات وسنوات والسبب في هذا الأختام المزورة"، داعيا لأهمية وجود نظام جديد للأختام قائم على الأختام المشفرة والختم الكودي، وخاصة نحن في بلد يتحدث عن الذكاء الصناعي وتطوير الجهاز الإداري، لافتا إلي أن هناك أنتشار كبير من حجم الشهادات الدكتورة المزورة والشهادات العملية الكاذبة بسبب الأختام المزورة.

وقال النائب عبد المنعم إمام، لدينا الآن مركز الإصدارات الوثائق المؤمنة الذى افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعمل بالأختام الكودية، وبالتالي يجب القضاء علي فكرة الأختام المزورة، مشيرا إلي أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة إلي مجلس النواب لفتح ملف الأختام المزورة ومناقشة هذا الملف داخل لجنة الشئون التشريعية، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا ابدا أن نستمر الوضع القائم.