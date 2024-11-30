شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية واجتماعية شاملة بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق قافلة طبية واجتماعية شاملة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تأتى هذه القافلة فى إطار جهود الجمعية المستمرة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً.

خدمات القافلة:

- خدمات طبية: سيتم تقديم خدمات طبية مجانية لـ 800 مريض في تخصصات الباطنة والأطفال وأنف وأذن وحنجرة.

- خدمات اجتماعية: سيتم توزيع 15 شنطة مواد غذائية و150 شنطة مدرسية على الأسر المستحقة.

وتُنفذ هذه القافلة بدعم من محافظة الجيزة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك إيماناً بأهمية التعاون الأهلي في خدمة المجتمع.

قافلة طبية شاملة

الخدمات المقدمة للأهالي