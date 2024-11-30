شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مبادرة الشركة المتحدة تهدف لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى كشفت عن تفاصيلها، والتى ستكون بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، فى برنامج " جين زى"، قائلا: "الشركة المتحدة تعمل بشكل كبير لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، ولها جهود وإسهامات فى مختلف القطاعات".

وتابع الدكتور السعيد غنيم،:" خاصة وأن المبادرة تعد أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين ريادة الأعمال، ودعم التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية فى مختلف القطاعات، وذلك بعد تمكين حقيقى على أرض الواقع شهده ملف الشباب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المبادرة تهدف أيضا عرض الأفكار والمقترحات الشبابية والابتكارات الحديثة للطلاب التي يرغبون في تطويرها إلى نماذج عمل حقيقية، وإنشاء شركات ناشئة، وذلك من خلال مسابقة ضخمة من أبرز مزاياها الحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المسابقة تستهدف تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا، وهو ما سينعكس على قطاع ريادة الأعمال بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ودعم توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.