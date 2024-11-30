كشف وزارة الصحة في غزة، في تقرير لها، أن "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و72 مصابا خلال يوم".
وعليه، أعلنت صحة غزة عن ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44,382 قتيلا و105,142 مصابا منذ 7 تشرين الأول عام 2023.
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 44,382 قتيلا و105,142 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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