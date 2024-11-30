وزير الدفاع العراقيّ تفقد قوات بلاده المنتشرة على الحدود مع سوريا

تفقد وزير الدفاع العراقيّ ثابت العباسي قوات بلاده المنتشرة على الحدود مع سوريا، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة حلب. وذكرت وزارة الدفاع العراقية أنّ "العباسي يرافقه يرافقه كبار الضباط تفقد القوات على الشريط الحدوديّ بين العراق وسوريا للاطلاع على الأوضاع الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

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