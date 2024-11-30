المطران عون: آن الاوان لنعمل جميعا من اجل لبنان الذي نحلم به

أمل راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، ان "يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المقررة في 9 كانون الثاني المقبل، رئيس لجميع اللبنانيين يجمع ويحاور وقادر ان يضرب على الطاولة ويقول ماذا يريد لبنان"، مؤكدا انه "علينا جميعا ان نضحي من اجل اعادة بناء وطننا على مستوى احلام ابنائه لانه يحق لنا ونستأهل ان يكون لدينا وطن له قوانينه ولديه مؤسسات وتحكمه روح المواطنة".

ولفت عون، خلال لقائه مع عدد من الاعلاميين في قضاء جبيل في دار المطرانية في عمشيت، الى "الدور الاساسي للاعلام في نقل الحقيقة البناءة للمواطنين لا الهدامة، مثنيا على تضحيات الاعلاميين في لبنان، حيث سقط شهداء منهم خلال قيامهم بواجبهم ورسالتهم"،".

وشدد على "أهمية القراءة الصحيحة لكل واحد منا للماضي واخذ العبر منها منعا للوقوع مجددا بالاخطاء"، مشيرا الى انه "رغم كل ما حصل من اخطاء فالواقع والايمان يدعواننا للتواصل مع الجميع من اجل بناء دولة لكل ابنائها على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم على اساس التساوي في الحقوق والواجبات".

وذكر انه "قبل الاحداث الاخيرة شكلت لجنة في بكركي برئاسة المطران بولس مطر وعضوية عدد من المطارنة من اجل البدء بالحوار مع جميع المكونات اللبنانية السياسية والروحية والدينية وسيتم تفعيل هذه اللقاءات وصولا الى مشاركة كل الافرقاء اللبنانية في بناء لبنان الذي نحبه".

واعلن ان "الهدف من تشكيل اللجنة الاعلامية في الابرشية هو للتواصل مع كافة الاعلاميين من اجل نشر رسالة البشارة ونشاطات الابرشية".

وتابع "الجميع ضحى من اجل الوطن ، وكل على طريقته ، وعلينا عدم النظر الى الوراء بل الى الامام ، فآن الاوان لنعمل جميعا من اجل لبنان الذي نحلم به، وامام كل الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي نعيشها علينا التشبث بالرجاء وعدم اليأس من وطننا ،، فالاوطان تبنى بالتضحيات ولا يحق لاي واحد ان يستقيل من دوره".