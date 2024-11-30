وتستمر التوصيات غير الملزمة حتى 31 كانون الثاني، وتعود صلاحية اتخاذ القرار النهائي لسلطة الطيران المدني الوطنية في كل من دول الاتحاد.
ولفتت وكالة سلامة الطيران، الى انه "خفّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله التوترات لكن الوضع العام في الشرق الأوسط يبقى غير مضمون ويجب أن تقوم الشركات بمراقبته عن كثب".
وأشارت الى أن "المجال الجوي الإيراني يمثّل خطرا مرتفعا، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول"
واعتبرت أن "الدولة في لبنان لم تثبت قدرتها على الاستجابة للمخاطر في المجال الجوي من خلال تنفيذ نهج فعال واستباقي لخفض التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة سلامة الطيران الأوروبية مددت توصيتها لشركات النقل بعدم التحليق في أجواء لبنان وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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