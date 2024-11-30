وكالة سلامة الطيران الأوروبية مددت توصيتها لشركات النقل بعدم التحليق في أجواء لبنان وإيران

مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصياتها لشركات النقل بتفادي التحليق في أجواء لبنان وإيران واعتماد "عملية مراقبة صارمة" في أجواء إسرائيل، على رغم سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.

وتستمر التوصيات غير الملزمة حتى 31 كانون الثاني، وتعود صلاحية اتخاذ القرار النهائي لسلطة الطيران المدني الوطنية في كل من دول الاتحاد.

ولفتت وكالة سلامة الطيران، الى انه "خفّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله التوترات لكن الوضع العام في الشرق الأوسط يبقى غير مضمون ويجب أن تقوم الشركات بمراقبته عن كثب".

وأشارت الى أن "المجال الجوي الإيراني يمثّل خطرا مرتفعا، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول"

واعتبرت أن "الدولة في لبنان لم تثبت قدرتها على الاستجابة للمخاطر في المجال الجوي من خلال تنفيذ نهج فعال واستباقي لخفض التصعيد".