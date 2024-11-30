الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتيّ: دعمنا القطاع التعليميّ بـ40 ألف حقيبة تعليمية متكاملة في لبنان

ذكر الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتيّ سعادة راشد مبارك المنصوري، أنّ "الإمارات هبّت لمساعدة لبنان، في أزمته، من خلال حملة "الامارات معك يا لبنان"، لتوفير مستلزمات اللبنانيين.

وقال في تصريح لقناة "LBCI"، إنّ "عدد الرحلات الإغاثية الإماراتية بلغ 18 طائرة محمّلة من المساعدات وكلّ طائرة حملت من 35 إلى 40 طنًا لكل طائرة".

ورأى أنّ "الإمارات ما هي إلّا معطاءة أينما هناك حاجة إنسانية، بغض النظر عن الدين والعرق".

وأعلن دعمهم القطاع التعليميّ بـ40 ألف حقيبة تعليمية متكاملة في لبنان والمساعدات مستمرة.