الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على البيسارية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على البيسارية أدت إلى إصابة شخص بجروح".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.