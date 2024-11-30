حمية: وزارة الأشغال أنهت ترميم طريق معبر المصنع الحدودي وأصبح سالكا بشكل طبيعي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ترميم طريق معبر المصنع الحدودي واصبح سالكا بشكل طبيعي".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.