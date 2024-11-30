إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأن "الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا".

في وقت سابق، أفاد مراسل النشرة في صيدا، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على تبنا في البيسارية.

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.