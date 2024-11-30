أصدرت بلدية ديرميماس بيانا بالتنسيق مع الجيش اللبناني جاء فيه: "لا تزال بلدتنا ديرميماس منطقة دقيقة امنيا ومشمولة بتحذيرات الإخلاء، لذلك يمنع منعاً باتّاً التوجه إلى كافة الأراضي الزراعية وكروم الزيتون بتوجيه من قيادة الجيش اللبناني حرصاً على سلامتكم وتحت طائلة المحاسبة القانونية وتعريض البلدة واهلها للخطر، كما يمنع منعاً باتّاً إدخال أو تأجير أي شخص من خارج البلدة تحت طائلة المحاسبة القانونية".
وتابعت: "ان البلدية تقوم بالتواصل مع الاجهزة الامنية وسوف تتابع مع الجيش اللبناني والجهات المختصة كافة الاجراءات لتسهيل عودتكم الآمنة الى بلدتنا الحبيبة في الوقت المحدد حيث سنقوم بإبلاغكم تباعاً بكافة الإجراءات مع خطة العودة الكريمة، نظراً لخطورة الوضع في الوقت الحالي نناشدكم ونراهن على وعيكم والتزامكم، بعدم التوجه في الوقت الحالي الى بلدتنا بانتظار البيانات التوجيهية اللاحقة".
بدورها، أصدرت بلدية دير سريان بيانا جاء فيه: "بعد التهديدات التي اطلقها العدو بعدم العودة للقرى المتاخمة للحدود، والتي شملت بلدتنا، وبعد مراجعة المعنيين ندعو الاهل الكرام لإخلاء البلدة حفاظا على سلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ديرميماس دعت إلى عدم التوجه للبلدة وبلدية ديرسريان طالبت الأهالي بالاخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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