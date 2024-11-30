النشرة: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حانين

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حانين. ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.

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