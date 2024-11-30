زيلينسكي يناور بملف الناتو لإنهاء الحرب

الرياص - اسماء السيد - اقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي وضع الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة كييف "تحت مظلة الناتو"، في محاولة لوقف "المرحلة الساخنة" من الحرب.

ففي مقابلة طويلة بثتها قناة سكاي نيوز، سُئل الرئيس الأوكراني عن قبوله عضوية الناتو، بما يقتصر على الأراضي التي تسيطر عليها كييف حالياً.

وأجاب زيلينسكي بأنه سيقبل، شريطة أن تُعرض عضوية الناتو على أوكرانيا بأكملها أولاً، داخل حدودها المعترف بها دولياً.

وقال إن أوكرانيا يمكن أن تحاول بعد ذلك التفاوض على إعادة الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية حالياً "بطريقة دبلوماسية".

ومع ذلك، يُعد الاقتراح نظرياً للغاية. وكما أشار زيلينسكي، لم يقدّم أحد مثل هذا العرض حتى الآن.

ومن المستبعد للغاية أن يفكر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خطوة كهذه.

وقال زيلينسكي: "لم تفكر أوكرانيا قط في اقتراح كهذا؛ لأن أحداً لم يعرضه علينا رسمياً".

وقال إن حلف الناتو سيحتاج إلى عرض العضوية على الدولة الأوكرانية ككل، بما يشمل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية حالياً.

وقال الرئيس، وفقاً لترجمة قدمتها سكاي نيوز: "لا يمكنك تقديم دعوة لجزء فقط من بلد ما. لماذا؟ لأنك بذلك ستفهم أن أوكرانيا هي تلك المنطقة فحسب، وأن الجزء الآخر يخص روسيا".

زيلينسكي: الحرب ستنتهي "بشكل أسرع" مع تولي ترامب منصب الرئيس

بوتين يهدد كييف باستخدام الصاروخ الباليستي الجديد "أوريشنيك" ما القصة؟

وأضاف أن الكثير من الناس اقترحوا وقف إطلاق النار، لكن بدون آلية لمنع روسيا من الهجوم مرة أخرى، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار كان خطيراً للغاية.

وقال إن عضوية حلف شمال الأطلسي فقط هي التي يمكن أن تقدم هذا النوع من الضمانات.

وكشف الرئيس الأوكراني عن اعتقاده بأن الحرب يمكن أن تنتهي في العام المقبل، إذا أظهر حلفاء أوكرانيا العزيمة الكافية.

وتشير التقارير إلى أن مناقشة ما يسمى بالنموذج الألماني الغربي (عضوية الناتو المقدمة لدولة مقسمة) كانت مستمرة في الدوائر الغربية لأكثر من عام.

ومع ذلك، لم تُقدم أي مقترحات رسمية حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يسبق له على الإطلاق أن أشار إلى أنه تخلى عن رغبته في إخضاع أوكرانيا بالكامل لسيطرته.

ومن غير الوارد في الوقت الحالي أن يكون بوتين على استعداد للسماح لأي جزء من أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وتدل كل المؤشرات حتى الآن على أن أي مشاركة من جانب الناتو غير واردة على الإطلاق.