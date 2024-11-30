شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: برنامج "جين زى" نموذجًا رياديًا للتعاون المثمر ودعم إبداعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب، عن تقديره الكبير لبرنامج "جين زي" (Gen Z)، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين الشركة المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم الأفكار الشبابية وتمكين طلاب الجامعات من تحويل إبداعاتهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكد النائب في تصريح لليوم السابع أن البرنامج يمثل نموذجًا رياديًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى إلى تسخير إمكانات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحدياتالمستقبل، وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية، والتي تعد العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النحال إلى أن برنامج "جين زي" يتيح فرصة ذهبية لطلاب الجامعات بتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى مسابقة قومية تهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والمشروعات المجتمعية.

وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز روح المنافسة بين الشباب، ويُعد منصة مثالية لاستعراض مواهبهم أمام الخبراء والمتخصصين، مما يفتح أمامهم أبوابًا جديدة نحو التميز والنجاح، لافتا برنامج "جين زي" يبرهن على أن الشباب المصري يمتلك إمكانات هائلة إذا ما توفرت له البيئة المناسبة، ويعد خطوة كبيرة نحو إعداد قادة المستقبل القادرين على تحقيق طموحات الوطن.