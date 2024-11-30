شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق حملات لدعم الأسر فى مواجهة برد الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة موسعة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خلال الفترة الماضية، مستهدفًا توفير المساعدات الأساسية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وتضمنت تلك الجهود التالي:

• توزيع البطاطين والملابس الشتوية: تم تقديم آلاف البطاطين والملابس الثقيلة للأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المناطق الحدودية والريفية التي تعاني من انخفاض شديد في درجات الحرارة.

• توفير المستلزمات الأساسية: توزيع سلال غذائية تحتوي على مواد غذائية وأدوات للتدفئة، بما يضمن تخفيف معاناة الأسر في الظروف الباردة.

• ترميم المنازل غير المؤهلة: تنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من الأمطار أو التي تفتقر إلى العزل الحراري، مما يوفر بيئة معيشية أكثر أمانًا وصحة.

• قوافل طبية شتوية: إطلاق قوافل طبية مجهزة لتقديم خدمات صحية عاجلة، تشمل توفير الأدوية ومعالجة الأمراض الموسمية الشائعة مثل نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

وأكد التحالف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجيته الشاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصول السنة المختلفة، مع التركيز على المناطق التي تواجه تحديات مضاعفة خلال فصل الشتاء.