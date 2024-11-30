شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: برنامج "جين زي" خطوة رائدة لدعم الإبداع الشبابى وتعزيز الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالإعلان عن برنامج "جين زي" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا فريدًا لدعم الشباب المصري وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أفضل.

وقال الشهابي إن البرنامج يعد منصة متميزة تجمع بين الطاقات الشبابية الواعدة والإمكانات المؤسسية، حيث يوفر للشباب الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومشروعاتهم الإبداعية في مختلف المجالات، مما يعكس اهتمام الدولة والمجتمع بتطوير العقول الشابة وتحفيزها على الإسهام في حل التحديات المجتمعية والاقتصادية.

وأكد الشهابي أن برنامج "جين زي" لا يقتصر على دعم الأفكار المبتكرة، بل يمتد ليشمل تعزيز المهارات القيادية وريادة الأعمال بين الشباب، مما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وبناء مجتمع متطور، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس رؤية مصر 2030، التي تضع الشباب في صدارة الأولويات، موضحًا أن الاهتمام بالأجيال الصاعدة هو السبيل الأمثل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها جميع فئات المجتمع.

وكشفت الشركة المتحدة عن تفاصيل التعاون مع وزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، فى برنامج " جين زى" وهو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، ويذاع البرنامج عبر قناة dmc.