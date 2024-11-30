النائب حازم الجندى: افتتاح خط الرورو يعزز مكانة مصر كمركز استراتيجى للتجارة الدولية

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أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن افتتاح خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا خطوة مهمة، حيث يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتحويل نفسها إلى مركز لوجستي إقليمي، حيث يساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر وأوروبا، مما يساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن خط الرورو يمثل وسيلة نقل اقتصادية مقارنة بوسائل النقل الأخرى مثل النقل الجوي أو البري.

وأضاف "الجندي"، أن خط الرورو هو خط نقل بحري يربط ميناء دمياط في مصر بميناء تريستا في إيطاليا، ويهدف إلى تسهيل نقل الحاصلات الزراعية والبضائع الأخرى بين البلدين، خاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف، حيث يستخدم الخط سفنًا متخصصة يمكنها حمل الشاحنات والبضائع بشكل مباشر، مما يعزز الكفاءة وسرعة النقل، حيث تستغرق الرحلة عبر الخط حوالي يوم ونصف، مشيرا إلى أن الخط الجديد يساهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، فضلا عن أهميته في توسيع التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الخط بمثابة نقلة نوعية تساهم في تسهيل حركة التجارة بين أفريقيا وأوروبا، كما أنه يعزز من دور مصر كمحور تجاري استراتيجي، ويزيد من قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، خاصة مع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص من المنتجات الزراعية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حركة التجارة وتقليل الاعتماد على الطرق البرية والجوية التي قد تكون أكثر تكلفة أو أقل كفاءة، مؤكدا أن خط الرورو المصري الإيطالي يعزز من قدرة مصر على استيعاب حركة شحن كبيرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن هذا الخط سيساهم في تحسين كفاءة النظام اللوجستي بين الموانئ المصرية والموانئ الأوروبية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ومن ثم أصبح خط "الرورو" خطوة مهمة نحو تنمية حركة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي للتجارة الدولية.