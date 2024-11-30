اخبار العالم

إيران.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب وسط البلاد

0 نشر
د ب أ- طهران 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب وسط البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر محافظة سمنان وسط ايران صباح اليوم السبت.
وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن زلزالا بقوة 5ر3 درجات ضرب مدينة شاهميرزاد في الساعة 30:09 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات، وفقا لمركز الزلازل الإيراني، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا