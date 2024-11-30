الأرصاد الجوي: طقس مستقر يسيطر على لبنان حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ماطر

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إلى أن "طقسًا مستقرًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الاربعاء المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ماطر متمركز حالياً فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجياً".

وحذرت من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر، موضحة أن "معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة، ولشهر كانون الأول: بين 13 و21 في بيروت، وبين 4 و14 في زحلة.

وتوقعت أن يكون طقس السبت قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة . يتكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يتكون الضباب ليلأ على الجبال.

أما طقس الأحد فسيكون قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي و بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

بالنسلة لطقس الإثنين، فغائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

أما الثلاثاء فقليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات. يتحول الطقس ليلاً مع اقتراب المنخفض الجوي الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ابتداء من فجر الاربعاء.