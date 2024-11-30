عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية بواشنطن

أجرى عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" جوزيف جبيلي، خلال زيارته واشنطن، اجتماعات مع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومراكز الأبحاث تناولت مستجدات الأوضاع في لبنان.

وعقد جبيلي اجتماعا مطولا مع مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكشاين، ومع المسؤولين عن الملف اللبناني في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية.

وتركز البحث في هذه الاجتماعات ولا سيما في البيت الأبيض على "الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية من خلال نشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية في كامل الأراضي اللبنانية ولا سيما في الجنوب وكذلك أيضا في كل المعابر الحدودية للعمل على ضبطها ومنع عمليات التهريب من أي نوع كانت، وجرى التشديد في ضوء ذلك على ضرورة حصرية السلاح في أيدى القوى الشرعية اللبنانية التي هي وحدها القادرة للدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

كذلك عقد جبيلي اجتماعا مع مسعد بولس الذي يتابع ويهتم بقضايا لبنان والمنطقة وذلك بعدما تولى مسؤولية حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع الجاليات اللبنانية والعربية.

وشملت لقاءات جبيلي سلسلة اجتماعات واتصالات مع عدد من المنظمات الأميركية اللبنانية ولا سيما مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، ومع عدد من الفعاليات اللبنانية والدبلوماسيين اللبنانيين في واشنطن.