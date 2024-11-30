خواجة: "حزب الله" سيلتزم التزاما كليا باتفاق وقف اطلاق النار ولبنان سيلتزم بالقرار 1701 بشدة

أشار النائب محمد خواجة في حديث للـ LBCI، الى أن "ما حصل هو إجراءات تنفيذية ليبصر القرار 1701 النور على الأرض والجهد التفاوضي الذي قام به الرئيس بري كان لإيجاد آليات لتطبيق هذا القرار".
ولفت خواجة، الى أن "الاسرائيلي قام بخرق شديد لوقف اطلاق النار والمشكلة ليست في الاتفاق بل بالسلوك الاسرائيلي وكل الأطراف اللبنانية رحبت بالاتفاق بعكس ما حصل في اسرائيل حيث هاجم المستوطنون وبعض الوزراء نتانياهو بسببه".
وأضاف "الحزب سيلتزم التزاما كليا باتفاق وقف اطلاق النار ولبنان سيلتزم بالقرار 1701 بشدة ولكن هذا لا يعني أن ننحني للاسرائيلي".
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