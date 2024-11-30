قائد الحرس الثوري الإيراني: الإرهابيون قرروا الهجوم على سوريا بعد الإخفاقات الاستراتيجية لإسرائيل بلبنان وغزة

أوضح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن المسلحين الذين سيطروا مؤخرا على مناطق في سوريا يخضعون لقيادة وتوجيهات إسرائيلية".

وشدد على أن "الإرهابيين قرروا الهجوم على سوريا بعد الإخفاقات الاستراتيجية لإسرائيل في لبنان وغزة".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، عن غارات جوية روسية تستهدف عدة أحياء في حلب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، في حين تستمر الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وقال المرصد إن ما يسمى بهيئة "تحرير الشام" والفصائل المسلحة المعارضة الحليفة لها "سيطروا على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون".

وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز: "قصف بطائرات روسية وسورية استهدف مقاتلي المعارضة بمدينة حلب".

وكانت قد أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين عسكريين سوريين، بأن "سوريا تلقت وعدا بمساعدة روسية إضافية لمنع المسلحين من السيطرة على حلب".

وقال المصدران "نتوقع وصول عتاد روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية خلال 72 ساعة".