زيلينسكي: مستعد للتنازل لإنهاء الحرب مقابل ضمانات من الناتو

علن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن "استعداده لقبول ضمانات حماية من حلف شمال الأطلسي تقتصر في البداية على الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وذلك من أجل إنهاء المرحلة الساخنة من الحرب التي تقودها روسيا".
وذكر زيلينسكي، في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه "مستعد للانتظار قبل استعادة المناطق التي احتلها الجيش الروسي - أي ما يقرب من خُمس مساحة البلاد - إذا كان مثل هذا الاتفاق يمكن أن يوفر الأمن لبقية أوكرانيا ويضع حدا للقتال".
وقال زيلينسكي "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، يجب أن نضع تحت مظلة حلف شمال الأطلسي أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها".
وأضاف "هذا ما نحتاج إلى فعله سريعا، وبعد ذلك يمكن لأوكرانيا استعادة الجزء الآخر من أراضيها دبلوماسيا".
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