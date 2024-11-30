أكسيوس عن مسؤول أميركي: أميركا لم تكن متورطة في هجوم المعارضة السورية المسلحة على حلب

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "هجوم المعارضة السورية المسلحة في حلب فاجأ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن"، في حين تستمر المواجهات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وذكر المسؤول أن "الولايات المتحدة لم تكن متورطة في هجوم المعارضة السورية على حلب".

في وقت سابق، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، عن غارات جوية روسية تستهدف عدة أحياء في حلب للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وقال المرصد إن ما يسمى بهيئة "تحرير الشام" والفصائل المسلحة المعارضة الحليفة لها "سيطروا على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون".

وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز "طائرات روسية وسورية استهدفت مقاتلي المعارضة بمدينة حلب".

وكانت قد أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين عسكريين سوريين، بأن "سوريا تلقت وعدا بمساعدة روسية إضافية لمنع المسلحين من السيطرة على حلب".

وقال المصدران "نتوقع وصول عتاد روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية خلال 72 ساعة".