الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنه هاجم "بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة".
وكانت قد أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن هجوم إسرائيلي استهدف منطقة القصير السورية في ريف حمص الغربي على الحدود السورية اللبنانية.
بدوره، أشار مراسل النشرة في البقاع إلى سلسلة غارات استهدفت معابر جوسية والجوبانيه والحوز بريف حمص الجنوبي.
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