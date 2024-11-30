منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، على رأس وفد من الأمانة العامة للمنظمة في الاجتماع الثاني لـ “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في العاصمة البلجيكية بروكسيل الخميس الماضي.

وتأتي مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في هذا الاجتماع تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والعدوان والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد السفير سمير بكر دعم المنظمة الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما نوه بأهمية هذا التحالف في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف الدولية الفاعلة لتنفيذ التزاماتها واتخاذ إجراءات عملية تسهم في وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

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