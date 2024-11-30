أمين مجلس التعاون يشيد بالمركز الإعلامي المصاحب لانعقاد الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالمركز الإعلامي المصاحب لانعقاد الدورة الـ 45 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وقدم معاليه شكره لمعالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن بداح المطيري، لجهوده الحثيثة والقيمة في الإعداد والتحضير للمركز الإعلامي المصاحب للدورة الـ 45 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتوفير جميع التسهيلات الإعلامية لجميع المشاركين من مختلف الجهات والدول، بما يسهل عملهم الإعلامي لتغطية القمة.

وأكد معاليه أن المشاركة الكبيرة من قبل الجهات الخليجية والعربية والعالمية الإعلامية في المركز، تؤكد ما يحظى به حدث انعقاد القمة الخليجية من اهتمام إعلامي بالغ على جميع المستويات؛ لتسليط الضوء على مسيرة مجلس التعاون وتوجهاتها نحو القضايا الإقليمية والدولية.

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