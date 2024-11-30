“البديوي”: أربعة عقود من الإنجازات تحقق الكثير من المكتسبات التي تجسد أوجه التعاون والتكامل بين دول المجلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطت خلال أربعة عقود العديد من المعوقات، وحققت الكثير من المكتسبات والإنجازات التي تجسد أوجه التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس، إيمانًا منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة ولما فيه الخير والرخاء لشعوبهم، والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الحوارية الإعلامية لمعالي الأمين العام، المقامة ضمن فعاليات وأنشطة الأسابيع الخليجية لمجلس التعاون بدولة الكويت، تزامنًا مع أعمال القمة الخليجية الـ 45 المقرر انعقادها يوم غدٍ.

وقال معاليه: يحق لنا بصفتنا خليجيين أن نستذكر بكل فخر واعتزاز ما شهده مجلس التعاون من إنجازات كبيرة ومشهودة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية، التي تأتي ترجمة للتوجيهات السديدة والرشيدة من قادة دول المجلس، ودعم مسيرة التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية والعمل على مضاعفة المنجزات والمكتسبات وتوثيق الروابط الخليجية.

وبيَّن الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس استطاعت أن تكون محط أنظار دول العالم؛ لعقد العديد من الشراكات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

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