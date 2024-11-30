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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلًا بمنطقة الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة فلسطينيين فيما يزال ستة مفقودين تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على شمال مخيمي البريج والنصيرات، وشرق مدينة دير البلح، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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