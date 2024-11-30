واشنطن توافق على بيع رادارات وقطع لمقاتلات إف-16 لتايوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها وافقت على صفقة لبيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وأنظمة رادار إلى تايوان، تقدر قيمتها بـ 320 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية DSCA، وهي وكالة فيدرالية تشمل مسؤولياتها خصوصا المبيعات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية، إن العقد المقترح هو لمعدات تشكل جزءا من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية وفقا لـ “العربية”.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن “عملية البيع المقترحة هذه تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة”، عبر دعم جهود تايوان “لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها”.

ومن شأن هذه الصفقة تحسين قدرة تايوان “على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجهوزية التشغيلية لأسطولها من طائرات إف-16″، وفق البيان.

وتشمل الصفقة المقترحة قطع غيار لطائرات إف-16 ورادارات AESA، حسب الوكالة.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة، فيما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الإخطار المطلوب إلى الكونغرس، الجمعة.

لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان بوصفها دولة لكنها مع ذلك تقدم لتايبيه مساعدات عسكرية كبيرة.

وتعارض بكين بانتظام الدعم الأمريكي المقدم لتايوان وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وعلى الرغم من أنها تقول إنها تحبذ “إعادة التوحيد السلمية”، فإنها لم تتخلَّ أبدا عن مبدأ استخدام القوة العسكرية وترسل بانتظام سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة.

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