غانتس: الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار مع حزب الله يستند إلى احتمال أن تضطر إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى القتال

أشار العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، الى أن "الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار مع حزب الله يستند إلى احتمال أن تضطر إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى القتال".

ولفت غانتس، الى أنه "يجب أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل ضد أي تهديد من قوات حزب الله حتى وإن لم يكن قريبا من الحدود".