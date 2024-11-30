الجيش الأميركي: الجنرال جيفيرز سيعمل رئيسًا مشاركًا لآلية تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وهوكشتاين سيكون رئيسًا مدنيًا

أشارت القيادة الوسطى الأميركية، إلى أن الجنرال جاسبر جيفيرز من قيادة العمليات الخاصة في بيروت و"سيعمل رئيسا مشاركا لآلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان".

وأوضحت أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني المشارك في رئاسة الآلية حتى تعيين مسؤول مدني دائم.

في وقت سابق، كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" بعض تفاصيل اجتماع اليرزة بين رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبير جيفرز وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقالت إن "عون ناقش مع جيفرز آليات العمل في الجنوب كفريق واحد في لجنة الإشراف"، ونقلت عن قائد الجيش قوله للجنرال الأميركي إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار كانَ ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي، لكنّ العدو بادر إلى خرقه وبدأ باستهداف الناس، وهذا الأمر إن استمر لن يسمح للجيش بتنفيذ مهمته وانتشاره".

وأكّد عون بحسب مصادر "الأخبار"، على "المهام الموكلة للجيش والمنصوص عليها في الاتفاق في ما خصّ أي حركة أو المسح الخاص بالمنشآت والمراكز، بينما يتعمّد جيش الاحتلال القيام بها وبالتالي هذا أمر غير مقبول، فهناك مدنيون لا يزالون تحت الأنقاض وعمل كثير يجب أن يبدأ به الجيش والعدو يعيق هذا العمل".

وحسب المصادر فإن جيفرز وعد قائد الجيش بالتواصل مع الإسرائيليين لمعالجة المشكلة، وقالت المصادر إن الجنرال جاء مع فريق عمل يضم حوالي 12 مساعداً سيتخذون من السفارة الأميركية في عوكر مقراً لهم. وإنهم سيحضرون إلى اليرزة فقط في حال كانت هناك حاجة إلى عقد اجتماع مع الجيش اللبناني. بينما ينتقلون إلى الناقورة، للمشاركة في اجتماعات لجنة الإشراف. لكن تبيّن أن جيفرز لن يكون موجوداً بصورة دائمة، بسبب أنه كثير الانشغال في مهام في القيادة الوسطى، ما قد يضطر إلى إرسال مندوب عنه في بعض الأحيان.