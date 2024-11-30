نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية. محافظة بيروت - إخماد حريق في منطقة الجناح. ضاحية بيروت الجنوبية - إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة حارة حريك. - إخماد حريق مستودع في منطقة الرمل العالي. - إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الكفاءات. - إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة الصفير شارع المستوصف. - إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الجاموس. محافظة النبطية - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في بلدة كفرحمام. - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في بلدة راشيا الفخار. - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في بلدة ديرسريان. محافظة الجنوب - انتشال جثماني شهيدين في منطقة البياضة ونقلهما الى مستشفى جبل عامل.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثامين عدد من الشهداء في البياضة وكفرحمام وديرسريان وراشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.