ليندسي غراهام: ترامب يدعم وقفا لإطلاق النار بغزة ويريد رؤية ذلك قبل توليه منصبه

كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تصريك لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدعم وقفا لإطلاق النار في غزة ويريد رؤية ذلك قبل توليه منصبه.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتهامات إسرائيلية بشأن عرقلته مساعي التوصل لاتفاق مع حركة حماس من أجل رغبته في استمرار الحرب وضمان بقاء حكومته.

في 28 تشرين الثاني، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الجيش سيحتاج إلى سنوات من العمل داخل غزة لضمان عدم عودة حماس للسلطة"، مع الإشارة إلى أن حماس تشترط مع وقف الحرب وتبادل الأسرى انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.