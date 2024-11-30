رئيس وزراء كوسوفو ندد بـ"هجوم إرهابيّ" بعد انفجار ألحق أضرارا بقناة حيوية: يهدف إلى تدمير بنيتنا التحتية

أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، عن "وقوع وقع انفجار ألحق أضرارًا بقناة حيوية، لتوفير المياه لمحطتين للطاقة الحرارية، في كوسوفو".

وندّد كورتي بـ"هجوم إرهابيّ نسبه إلى صربيا المجاورة"، لافتاً الى أن "هذا هجوم إجرامي وإرهابي يهدف إلى تدمير بنيتنا التحتية الحيوية."

وأضاف "لقد نفّذ الهجوم محترفون ونعتقد أنّ مصدره عصابات تقودها صربيا"، مؤكداً أنه "إذا لم يتم إصلاح الأضرار، فإنّ جزءًا من كوسوفو قد يصبح بلا كهرباء اعتبارا من صباح السبت".

ووقع الانفجار قرب مدينة زوبين بوتوك في شمال البلاد.

وتستمر التوترات بين كوسوفو وصربيا منذ الحرب في أواخر التسعينيات. وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، وهو القرار الذي ترفض صربيا الاعتراف به.