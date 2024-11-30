وزير خارجية مصر لنظيره السوري: نؤكد موقفنا الداعم للدولة السورية وأهمية دورها بمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونظيره السوري بسام صباغ "تم خلاله تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبدالعاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".

وأعرب عبد العاطي عن "القلق إزاء منحى هذه التطورات"، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".